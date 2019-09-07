شكرا لقرائتكم واتفورد يقيل مدربه الإسباني خافي غراسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إنه أقال المدرب خابي غراسيا، بعد تذيل الفريق واتفورد الترتيب بنقطة واحدة من أول أربع مباريات.

وتولى غراسيا المسؤولية في يناير 2018، وقال سكوت دكسبرى الرئيس والرئيس التنفيذي للنادي "خابي قام بتمثيل واتفورد بكرامة كبيرة وسيحظى دائما باحترامنا على إنجازاته "الطاقم المساعد لخابي جراسيا سيرحل عن النادي قبل تعيين الطاقم التدريبي الجديد، الجميع في واتفورد يتمنون لخابي وطاقمه كل التوفيق في المستقبل وسيكون مرحبا بهم كزائرين في المستقبل في فيكاراج رود".