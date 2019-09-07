«محمد صلاح» يدخل قائمة أفضل 11 لاعبا على مستوى العالم

الموجز
أرسل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" خطابا إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبين المحترفين، مجدي عبد الغني، يفيد باختيار محمد صلاح ضمن تشكيلة الأفضل في العالم.
وقدم عبد الغني التهنئة لصلاح على دخوله ضمن أفضل 11 لاعبا على مستوى العالم.
وكان مجدي عبد الغني قد تلقى رسالة إلكترونية من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" ذكر فيها حصول محمد صلاح على نسبة كبيرة من التصويت على جائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد الدولي قائمة من أفضل 55 لاعبا على مستوى العالم، للتصويت لاختيار التشكيلة المثالية، وقد شارك في التصويت على القائمة أكثر من 65 ألف لاعب على مستوى العالم.
وقدم الاتحاد الدولي للاعبين التهنئة للجمعية المصرية ولمحمد صلاح كأحد اللاعبين المصريين البارزين.
وسيتم الكشف عن أفضل 11 لاعب في حفل يتوزيع جوائز الـ "فيفا" لكرة القدم "THE BEST"، يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، في مدينة ميلانو الإيطالية.
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