موقف إنساني لـ «مرتضى منصور» بعد وفاة «محمد فاروق»

الموجز قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في موقف إنسانى صرف معاش شهرى لأسرة الصحفى محمد فاروق بعد تأكد مع خبر وفاة الصحفى الشاب الذى يعمل بجريدة الأسبوع ومجلة النادي . وقال مرتضى منصور فى اتصال هاتفى ببرنامج الزمالك اليوم على شاشة الحدث اليوم أن الصحفى الشاب عاش شريفا ومات شريفا ويعمل بمهنية ويحظى بحب واحترام جميع زملائه . وأضاف أن نادي الزمالك لن يتخلى عن أبنائه المخلصين وسيتم تكريم اسرة الصحفى الشاب محمد فاروق .

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