تأخر انطلاق مباراة فرنسا وألبانيا بسبب نشيد خاطىء









اسماء السيد - تأخر انطلاق مباراة فرنسا وألبانيا السبت في باريس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، لعدة دقائق بعد عزف نشيد أندورا بدلا من النشيد الالباني.

وتحدث مذيع الملعب عن "خطأ تقني في النشيد الالباني"، فيما أشار أحد أعضاء المنتخب الالباني لوكالة فرانس برس ان النشيد لم يكن لألبانيا.

وأطلقت الجماهير الالبانية المتواجدة في المدرجات صافرات الاستهجان لدى عزف النشيد.

وبعدها تم عزف النشيد الصحيح وسط تصفيق من الجمهورين الفرنسي والالباني، لتنطلق المباراة بعد تأخير لخمس دقائق.