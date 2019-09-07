ملخص مباراة فرنسا والبانيا اليوم (4-1) السبت 7-9-2019 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020

يلتقي منتخبي فرنسا والبانيا اليوم السبت ضمن منافسات المجموعات المؤهلة ليورو 2020 التي تخوضها المنتخبات العربية استعداداً للدخول في المباريات الرسمية خلال الشهر المقبل، ونوفر لكم عبر هذا المقال ملخص مباراة فرنسا والبانيا اليوم ضمن متابعات نقدمها لكم بخصوص نتائج مباريات اليوم.

وتنقل قناة بي إن سبورت الرياضية مباراة فرنسا والبانيا اليوم السبت، وجميع مباريات كرة القدم ومباريات المنتخبات الأوروبية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، كما تقوم بنقل عدد من مباريات البطولات حيث تذيع قناة بي ان سبورت مباريات اليوم من خلال خدمة متميزة في الوطن العربي.

نتيجة مباراة فرنسا والبانيا

ويسعى كلا المنتخبين في لقاء اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية يتم من خلالها كسب النقاط من أجل زيادة الرصيد والتصدر على المجموعة، ونتعرف معكم على موعد مباراة فرنسا والبانيا والقنوات الناقلة لها اليوم، اللقاء الذي سيجمع بين المنتخبين وسط حشد جماهيري كبير.

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وتنطلق مباراة فرنسا والبانيا اليوم السبت الموافق 7-9-2019 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

متابعينا الكرام محبي كرة القدم في كل مكان سنوفر لكم نتيجة ملخص مباراة فرنسا والبانيا، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت بدء المباريات.

ملخص مباراة فرنسا والبانيا

انتهت مباراة فرنسا والبانيا اليوم السبت بفوز الديوك الفرنسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد للأخير، وبهذه النتيجة يكتسب المنتخب الفرنسي النقاط الثلاث لوضعها في جعبته.