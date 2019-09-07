ملخص مباراة مصر والسعودية اليوم الودية (4-1) السبت 7-9-2019 رباعية الفراعنة الصغار

يلتقي منتخبي مصر والسعودية اليوم السبت على ملعب استاد السويس ضمن المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات العربية استعداداً للدخول في المباريات الرسمية خلال الشهر المقبل، ونوفر لكم عبر هذا المقال ملخص مباراة مصر والسعودية اليوم الودية ضمن متابعات نقدمها لكم بخصوص نتائج مباريات اليوم.

وتنقل قناة اون سبورت مباراة مصر والسعودية الودية اليوم السبت، وجميع مباريات كرة القدم بالدوري المصري ومباريات المنتخب الوطني لو كانت تُقام على أراضي مصرية، كما تقوم بنقل عدد من مباريات البطولات حيث تذيع قناة اون سبورت مباريات اليوم من خلال خدمة متميزة في الوطن العربي.

نتيجة مباراة مصر والسعودية

والجدير بالذكر أن مصر ستستضيف مباريات البطولة الأفريقية خلال شهر نوفمبر القادم والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، ونتعرف معكم على موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة لها اليوم، اللقاء الودي الذي سيجمع بين المنتخبين الأوليمبي على ملعب استاد السويس.

وتنطلق مباراة مصر والسعودية اليوم السبت الموافق 7-9-2019 على ملعب السويس معقل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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متابعينا الكرام محبي كرة القدم في كل مكان سنوفر لكم نتيجة ملخص مباراة مصر والسعودية، ويمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت بدء المباريات.

ملخص مباراة مصر والسعودية الودية

انتهت نتيجة مباراة مصر والسعودية اليوم بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدف وسجل أول أهداف المنتخب المصري اللاعب طاهر محمد طاهر من ركلة جزاء في الدقيقة 3، وسجل اللاعب رمضان صبحي على من ركلة جزاء أيضاً عند الدقيقة 11 من زمن المباراة، واستطاع اللاعب أحمد فتوح تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 25، وبالدقيقة 29 سجل عبد اللاه العامري لاعب المنتخب السعودي الهدف.

وعند الدقيقة 49 استطاع اللاعب صلاح محسن تسجيل الهدف الرابع لمنتخب مصر الأوليمبي عن طريق عرضية جميلة من اللاعب رمضان صبحي ليسددها وتسكن شباك مرمى المنتخب السعودي.