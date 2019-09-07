شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتفق مع معروف يوسف على استعارته والإعلان غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل مسؤولو نادي المقاولون العرب لاتفاق مع النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بداية من الموسم المقبل.
وتوصل اسامة فرحات وكيل اعمال اللاعب لاتفاق مع مسؤولي المقاولون العرب بشأن انتقال معروف يوسف للذئاب.
ومن المقرر ان يعلن مسؤولو نادي المقاولون العرب عن الصفقة غدا بعد حسم كافة التفاصيل مع النادي الابيض .
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