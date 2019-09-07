شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعرف على مشوار الزمالك فى الكأس قبل موقعة النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، بقيادة مدربه الصربى ميتشو، أمام بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسى ديسابر في نهائي كأس مصر فى اللقاء المقرر له في الثامنة من مساء غد الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية بحضور جماهيري.

وتأهل الزمالك لنهائي الكأس على حساب فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في نصف النهائي .

وقبل الفوز على الاتحاد كان الزمالك قد بدأ مشواره بالفوز على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وبعد الفوز على سمنود تغلب على الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين دون رد

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