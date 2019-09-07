الجونة يهزم المقاصة بهدف فى البطولة الودية.. ومحمد إبراهيم رجل اللقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الجونة، الفوز على نظيره المقاصة، بهدف دون رد أحرزه أحمد مجدى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الجونة، فى إطار منافسات بطولة الفريق الساحلى الودية.
وحصل محمد إبراهيم لاعب وسط فريق المقاصة، على لقب رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذى قدمه فى المباراة.
و تنطلق دورة الجونة الودية فى السابع من سبتمبر الجارى على ملاعب النادى، استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020، وتشارك بها أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان، وتنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذى يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع.
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