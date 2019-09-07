شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..خسارة ناشئات مصر أمام الصين فى بطولة العالم للطائرة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب ناشئات الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو من نظيره الصينى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته لمنافسات المجموعة الأولى من بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وجاء نتائج الأشواط كالتالى :( 25/17) , (25 /20), (25/ 12 ) .

ويسعى منتخب ناشئات الطائرة إلى الفوز على البرازيل فى المباراة القادمة بعد غدا من أجل تحقيق مركز متقدم يسهل مشوار دور الـ 16 .

ونجح منتخب ناشئات مصر فى تحقيق الفوز على بورتريكو بنتيجة 3/1 فى لقاء الافتتاح بضربة البداية مساء الخميس ، قبل أن يهزم الكاميرون بنتيجة 3 / 1 أمس الجمعة .

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و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.