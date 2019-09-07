شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. صلاح محسن يتقدم بالهدف الرابع للمنتخب الأولمبى على السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع صلاح محسن إحراز الهدف الرابع للمنتخب الأولمبى فى مرمى السعودية لتصبح النتيجة 4 / 1 فى المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر .

أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى .

تقدم المنتخب بالهدف الاول عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى فى الدقيقة الثانية ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .

وفى الدقيقة 12 يحرز رمضان صبحى الهدف الثانى من ضربة جزاء أيضا احتسبها الغندور لصالح أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الذى تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء .

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وقد بدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عمر رضوان

الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح

الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى

الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن