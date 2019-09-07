شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أمير عزمي: من يملك وسط الملعب يحسم الكأس.. والزمالك الأقرب للقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أمير عزمي أن مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب ستكون صعبة للغاية.

أوضح عزمي أن موقف المديرين الفنيين للزمالك بقيادة الصربي ميتشو وبيراميدز الفرنسي سباستيان ديسابر متشابه وأسلوب لعبهما يعتمد علي الجماعية ، مشيراً إلى أنه من يحسن السيطرة على منطقة وسط الملعب ويكون دفاعه متماسك هو الفريق الذي ستكون كفته أرجج خلال أحداث المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، قد أعلنت تعيين طاقم حكام رومانى لإدارة المباراة وهم : رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة، ويعاونه إدريان رادو حكم مساعد أول، وميرسا أوربوليت حكم مساعد ثاني، و مارشال بيرسان حكما رابعا.

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