مصر الأوليمبي يهزم السعودية برباعية في لقاء ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل منتخب مصر هدفه الأول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء عن طريق طاهر محمد طاهر بنجاح، قبل أن يحرز رمضان صبحي ثاني الأهداف من ركلة جزاء أيضُا في الدقيقة 11.

Advertisements

وتمكن أحمد أبو الفتوح من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري من تصويبة ارضية قوية، قبل أن ينهي صلاح محسن رباعية الفراعنة خلال اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى.

وتاتي تلك المواجهة في إطار استعداد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 عام، والتي ستقام في القاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.