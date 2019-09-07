محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
فاز منتخب مصر الأولمبي على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف لواحد، مساء اليوم السبت، في إطار الاستعداد لخوض البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وسجل منتخب مصر هدفه الأول في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء عن طريق طاهر محمد طاهر بنجاح، قبل أن يحرز رمضان صبحي ثاني الأهداف من ركلة جزاء أيضُا في الدقيقة 11.
وتمكن أحمد أبو الفتوح من تسجيل الهدف الثالث للمنتخب المصري من تصويبة ارضية قوية، قبل أن ينهي صلاح محسن رباعية الفراعنة خلال اللقاء.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقين مجددًا يوم الثلاثاء القادم في مباراة ودية أخرى.
وتاتي تلك المواجهة في إطار استعداد منتخب مصر الأولمبي لخوض منافسات البطولة الأفريقية تحت 23 عام، والتي ستقام في القاهرة نوفمبر المقبل، والمؤهلة لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر الأوليمبي يهزم السعودية برباعية في لقاء ودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.