كرة طائرة.. ناشئات مصر تتأهل لدور الـ16 بمونديال الطائرة رغم الخسارة من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تلقى منتخب الناشئات الهزيمة الأولى له في مونديال الطائرة بعد الخسارة أمام الصين ضمن مباريات الجولة الثالثة في منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 0-3 في عدد الأشواط، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحسم المنتخب الصيني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-17، وحاولت ناشئات العودة للمباراة في الشوط الثاني، لكن لاعبات الصين نجحن في حسم هذا الشوط لصالحهن بنتيجة 25-20.

وعلى عكس مجريات الشوط الثاني، شهد الشوط الثالث تراجع في أداء لاعبات منتخب الناشئات أمام الصين، التي حسمت الشوط لصالحهن بنتيجة 25-12.

وبهذه النتيجة، تراجعت ناشئات مصر إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، خلف البرازيل صاحبة الصدارة والصين في المركز الثاني، بينما تتواجد بورتوريكو في المركز الرابع، والكاميرون خامسا بدون أية نقاط.

Advertisements

وضمنت ناشئات مصر التأهل لدور الـ16، بعد خسارة الكاميرون أمام البرازيل، وسيتحدد الترتيب النهائي لمنتخب الناشئات على إثر نتيجة مباراة الفريق أمام البرازيل، ونتائج بورتوريكو أمام الصين والكاميرون.

وستحصل ناشئات مصر على راحة غدا، ثم تلتقي مع البرازيل يوم الإثنيين القادم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويتأهل من كل مجموعة أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دور الـ16 لمونديال الطائرة للناشئات، وسيلتقي المتأهل من المجموعة مصر ( الأولى )، مع المتأهل من المجموعة الثانية.

بحيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع الثانية، وثاني الأولى مع ثالث الثانية، وثالث المجموعة الأولى مع ثاني الثانية، و رابع المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وكندا وأمريكا وكوريا الجنوبية والمكسيك.