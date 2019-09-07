- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن نظام دوري الدرجة الثانية في مصر خلال الموسم المقبل، والذي يتكون من ثلاث مجموعات تتكون كل واحدة منهم من 12 فريق.
وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإنه تقرر أن تتكون كل مجموعة من 12 فريق بعد أنباء عن زيادة العدد خلال الفترة الماضية.
وجاء الإعلان عن نظام دوري الدرجة الثانية خلال مؤتمرًا صحفيًا عقده جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة.
مجموعات الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية تكون من 16 فريق لكل مجموعة، لتهبط أربعة أندية من كل واحدة إلى دوري الدرجة الثالثة ويصعد اثنان فقط بدلًا منهم.
وستكون المجموعات الثلاث كالآتي:
كانت هذه تفاصيل خبر تقليص عدد الأندية.. اتحاد الكرة يعلن مجموعات دوري الدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.