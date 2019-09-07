تقليص عدد الأندية.. اتحاد الكرة يعلن مجموعات دوري الدرجة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلنت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، عن نظام دوري الدرجة الثانية في مصر خلال الموسم المقبل، والذي يتكون من ثلاث مجموعات تتكون كل واحدة منهم من 12 فريق.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لاتحاد الكرة بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، فإنه تقرر أن تتكون كل مجموعة من 12 فريق بعد أنباء عن زيادة العدد خلال الفترة الماضية.

وجاء الإعلان عن نظام دوري الدرجة الثانية خلال مؤتمرًا صحفيًا عقده جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة.

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مجموعات الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية تكون من 16 فريق لكل مجموعة، لتهبط أربعة أندية من كل واحدة إلى دوري الدرجة الثالثة ويصعد اثنان فقط بدلًا منهم.

وستكون المجموعات الثلاث كالآتي: