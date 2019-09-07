مصري ضمن التشكيل المثالي لأساطير أفريقيا بعد اعتزال إيتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اختارت صحيفة "صن" الانجليزية، محمد صلاح جناح ليفربول ومنتخب مصر ضمن التشكيل التاريخي لأساطير أفريقيا بعد اعتزال الكاميروني صامويل إيتو.

وأعلن صامويل إيتو اعتزال كرة القدم بعدما احترف اللعبة لمدة 22 عامًا، ثم توقف عن ممارسة اللاعبة في سن 38 عامًا.

وقالت صحيفة "صن" الانجليزية في حديثها عن اختيار محمد صلاح كمصري وحيد في التشكيل: "البطل الحالي لدوري أبطال أوروبا كان في مرحلة حرجة من مسيرته عندما رحل عن تشيلسي."

وتابعت الصحيفة: "لكن في ليفربول اعاد اكتشاف نفسه، وفاز بلقب هداف الدوري الانجليزي مرتين على التوالي، ولاعب العام."

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وجاء تشكيل أساطير أفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: فينسنت إنياما (نيجيريا).

خط الدفاع: ريجوبورت سونج (الكاميرون)، صامويل كوفور (غانا)، لوكاس راديبي (جنوب أفريقيا).

خط الوسط: مايكل إيسيان (غانا)، يايا توريه (كوت ديفوار)، محمد صلاح (مصر)، ساديو ماني (السنغال).

الهجوم: جوج وايا (ليبيريا)، دروجبا (كوت ديفوار)، صامويل إيتو (الكاميرون).