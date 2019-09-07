رضا البلتاجي مراقبًا للحكام في نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكابتن رضا البلتاجي مراقبا للحكام في مباراة نهائي كأس مصر التي تقام غدا بستاد برج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز. ويستضيف ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز في مسابقة نهائي كاس مصر بحضور 20 ألف مشجع. وفي وقت سابق أعلنت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور عن اختيار طاقم حكام روماني لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي مسابقة كأس مصر. لجنة الحكام اختارت طاقم حكام روماني بقيادة رادو ماريان باتريسكو لإدارة المباراة.

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