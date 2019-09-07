منتخب مصر الأولمبي يهزم السعودية 4 /1 وديا

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا كبيرا ومهما على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على ستاد السويس في إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب

تحت 23 عاما والتي تقام في مصر فبراير المقبل.

تقدم لمنتخب مصر اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 3 من ركلة جزاء وأضاف رمضان صبحي

الهدف الثاني في الدقيقة 13 من ركلة جزاء أيضا، في حين سجل أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث في الدقيقة 26، قبل أن يختتم رباعية منتخب مصر اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 49، وأحرز هدف المنتخب السعودي اللاعب عبدالله العمري في الدقيقة 30.