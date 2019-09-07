بتروجت يهدد بالتصعيد في أزمة الهبوط..ويؤكد حكم التسوية يوقف انطلاق الدوري

أكد المهندس أحمد فهيم نائب رئيس نادي بتروجت أن ناديه ومعه ناديا الداخلية والنجوم أعطى اتحاد الكرة مهلة لتنفيذ حكم مركز التسوية الرياضى بشأن عدم هبوط الأندية الثلاثة لدوري القسم الثاني.

وأضاف فهيم بأن النادي البترولي منح محاميا مصريا متخصصا في هذا الشأن بالاستعداد لتصعيد الأزمة الى الاتحاد الدولي في حال عدم تنفيذ اتحاد الكرة لحكم مركز التسوية

وقال فهيم إن قرار المحكمة يبطل أى قرار بشأن إقامة

قرعة الدوري الممتاز أو انطلاق المسابقة نفسها.

وكان نادي بتروجت قد قام بتسليم صيغة الحكم المستعجل الذي أصدرته اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي إلي اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

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وينص الشق العاجل من الحكم المستعجل علي إبقاء أندية بتروجت والداخلية ونجوم المستقبل بالدوري الممتاز خلال موسم 2019-2020

وتطالب الأندية الثلاثة لجنة اتحاد الكرة بالتنفيذ تطبيقا للماده 79 من

لائحه الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تنص علي إلزام الاتحاد بتنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للقانون والمواثيق الدولية حيث إن هذا هو حق اصيل وثابت للأندية الثلاثة، وعلي لجنة الاتحاد بدء مرحلة جديدة، أساسها العدالة وتكافؤ الفرص.

واكدت الأنديه الثلاثة أن لديها تصميما كاملا على تنفيذ الحكم ووقف أي إجراءات بخصوص إعلان جدول مسابقة الدوري العام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، ومواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه طبقا للوائح الاتحاد المصري و الاتحاد الدولي لكرة القدم.مع حفظ حقوقها المشروعة فى التصعيد لتحقيق العدالة وتنفيذ أحكام القانون.