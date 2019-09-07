المنتخب الفرنسي يحسم الشوط الأول أمام ألبانيا بهدفين

حسم المنتخب الفرنسي شوط المباراة الأول أمام ألبانيا، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين حالياً ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020. يجمع الفريقين حالياً ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020. افتتح التسجيل كينجسلي كومان مبكراً في أول 8 دقائق، قبل أن يعزز أوليفييه جيرو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 27.

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