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البرتغال يحسم الشوط الأول بهدف صعب في شباك صربيا

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نجح المنتخب البرتغالي في حسم شوط المباراة الأول بهدف نظيف في شباك مضيفه صربيا، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب ريد ستار ستاديوم، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وجاء الهدف عن طريق ويليام كارفاليو

في الدقيقة 42

ويبحث منتخب البرتغال عن انتصاره الأول فى التصفيات بعدما تعادل في المباراتين الماضيتين أمام أوكرانيا وصربيا، بينما يبحث منتخب صربيا عن انتصاره الثاني للحفاظ على آماله في

التأهل.

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة بفارق 6 نقاط والتي خاضت 4 مباريات، ولوكسمبورج صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف والتي خاضت أيضاً 4 مباريات، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الرابع برصيد نقطتين من مباراتين.

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