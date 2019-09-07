ناشئات الكرة الطائرة يخسرن أمام الصين في بطولة العالم

خسر منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة أمام نظيره الصيني بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعت المنتخبين على صالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولي من بطولةكأس العالم .
25وجاءت نتائج المباريات كالتالي: / 17 ، 25 / 20 ، 25 / 12.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام بورتريكو بنتيجة 3/ 1 قبل ان يفوز على الكاميرون في الجولة الثانية بنفس النتيجة.
ورغم الهزيمة من الصين ٠/٣ إلا أن منتخب مصر ضمن الصعود لدور ١٦ بجوار منتخبى الصين والبرازيل، كثالث المجموعة بصرف النظر عن نتيجة مباراة البرازيل بعد غد الاثنين، في حين يتصارع الكاميرون بورتريكو على المركز الرابع.
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