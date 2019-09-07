المحله يضم مهاجم اف سى مصر رسميا

أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة أشرف عزت إجراءات انتقال أبوالنصر حلمي مهاجم اف سي مصر والمقاولون العرب فى صفقة انتقال السابق لمده 3 مواسم .

وكان اللاعب قد حضر إلى مقر النادى مساء اليوم وقام بتوقيع عقود

انتقاله إلى صفوف الفلاحين بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وخالد عيد المدير الفني للفريق ووكيل اللاعب وسرور شحاتة المدير الإدارى للفريق.وقد أشاد خالد عيد المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط هجوم الفريق فى الموسم المقبلوفى نفس السياق قام مجلس الإدارة بإنهاء التعاقد مع مصطفي شفيق ومحمد العربي الذى تم التعاقد معهما فى بداية الموسم وذلك وذلك لضعف مستواهما بناء على تعليمات المدير الفنى للفريق.