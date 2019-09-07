ألميريا يفوز على مالاجا ويحتل وصافة دوري الدرجة الأولى الإسباني

حقق فريق ألميريا الإسباني فوز مهما علي نظيره مالاجا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني
وسجل المهاجم السنغالي سيكو جاساما هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة
وبهذه النتيجة يحصد ألميريا للنقطة العاشرة في المركز الثاني ، خلف نادي قادشالمتصدر ، بينما توقف رصيد نادي مالاجا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني عشر.
والجدير بالذكر أن المستشار تركي آل شخ قد اشتري النادي خلال الصيف الحالي عقب رحيله من بيراميدز .
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