منتخب مصر الأولمبي يتقدم على السعودية بثلاثية في الشوط الأول

أنهى منتخب مصر الأولمبي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره السعودي متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين على ستاد السويس في

إطار الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما والتي تقام في مصر فبراير المقبل.

تقدم لمنتخب مصر اللاعب طاهر محمد

طاهر في الدقيقة 3 من ركلة جزاء وأضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 13 في حين سجل أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث في الدقيقة 26، وأحرز هدف المنتخب السعودي اللاعب عبدالله العمري في الدقيقة 30.