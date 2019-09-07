الاهلي السعودي يهزم ضمك بثنائية استعداد لمواجهة الوحدة

حقق النادي الأهلي السعودي الفوز وديا علي نظيره ضمك بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف. تقدم ضمك أولًا عن طريق لاعبه عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة السادسة وتعادل مصطفى بصاص للأهلي في الدقيقة 40. وأضاف دجانيني تفاريس الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. الدقيقة 70 من عمر اللقاء. ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد، الجمعة، لحساب نفس الجولة.

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