أسوان يحصل على خدمات " طيطا " المقاولون

استطاع مسؤلو نادى أسوان أن يحصلوا على خدمات اللاعب أحمد محمود الشهير ب " طيطا " والذى يشغل مركز ظهير أيمن.
طيطا المعار من المقاولون لمدة عام أكد علي أنه سعيد بانتقاله لأسوان وأنه متلهف للعب وإثبات نفسه مع الفريق.
كما أكد مجدى عبد العاطى المديرالفني لفريق أسوان أن طيطا سيكون إضافة للفريق حيث أن أسلوبة يتناسب مع شكل الفريق وأنه قادر على الاندماج بسهولة وهو الذى ظهر فى أول مران له مع الفريق.
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