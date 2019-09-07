برشلونة يسحق ريال مدريد بتسعة أهداف في افتتاح دوري السيدات

تلقى فريق سيدات ريال مدريد تسعة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني للسيدات أمام سيدات برشلونة، مساء اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت بمدينة برشلونة.

سيدات برشلونة نجحن في انهاء الشوط الأول بأربعة أهداف دون رد، وجاءت البداية من أليكسيا بوتيلاس” في الدقيقة الثامنة، وبعد 20 دقيقة أضافت “أيتانا بونماتي” الهدف الثاني للبرسا.

وبعد أقل من عشر دقائق سجلت “أسيسات لامينا أوشوالا” الهدف الثالث عند الدقيقة 36، وأنهت ماريونا كالدينتي مهرجان الشوط الأول بتسجبل الهدف الرابع في الدقيقة 42.

ومع مطلع الشوط الثاني سجلت اللاعبة الشابة “جيسيكا مارتينيز” هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 54، سرعان ما ردت عليه بونماتي بهدف خامس للبرسا في الدقيقة 60.

وفي الدقائق 71 و73 و76 رفع برشلونة النتيجة لثمانية أهداف لهدف، بفضل الثنائي “كارلوينا هانسن وجينيفر هيرموسو”، والأخيرة سجلت الهاتريك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وكانت جينيفر هيرموسو شاركت كبديلة محل أوشوالا في الدقيقة 53، واستطاعت تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 20 دقيقة فقط.

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وبهذه النتيجة تصدر فريق سيدات برشلونة جدول ترتيب المسابقة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سيدات إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

أول مشاركة

تُعد هذه المشاركة الأولى لريال مدريد في الدوري الإسباني الممتاز للسيدات، بعدما قام رئيس النادي الملكي “فلورنتينو بيريز” بشراء مقعد نادي “سي دي تاكون” المتأهل نهاية العام الماضي إلى المسابقة.

وأنفق فلورنتينو بيريز مبلغ نصف مليون يورو لشراء مقعد نادي تاكون، حيث خضعت التجربة لدراسة دقيقة على مدار سنوات مضت.

وتربط نادي تاكون علاقة وطيدة بإدارة ريال مدريد، ووجد فلورنتينو بيريز الفرصة مواتية للتسريع من هذه الخطوة هذا الصيف بفضل صعود تاكون للمسابقة.