رياضة | تعليق مثير من جوردي ألبا حول فشل صفقة نيمار

وأشارت التقارير إلى أنه قد انضم الدولي الإسباني الكبير جوردي ألبا إلى عدد من لاعبي برشلونة الذين علقوا على عدم قدوم نيمار دا سيلفا إلى البارسا، حيث قال اللاعب: "هل تشعر بخيبة أمل لعدم التعاقد مع نيمار ؟ لا.. أنا سعيد بالفريق الذي نملكه".

وواصل: "نيمار لاعب رائع وهو أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكنه لاعب لنادي باريس سان جيرمان، ولا أعرف ما الذي حدث مع مسؤولي الفريقين، ولا أعرف التفاصيل حول العملية ولكن أنا سعيد جداً بالفريق الذي لدينا".

ومن الجدير بالذكر انه لم تكن عودة نيمار للبارسا مجرد شائعات، بل تحرك مسؤولو النادي الكتالوني بالفعل لمحاولة إقناع الإدارة الباريسية بالتخلي عنه، حيث سافرت بعثة برشلونة صوب فرنسا، لمحاولة حسم الصفقة، لكن كافة العروض التي تقدم بها بطل الليجا فشلت في إقناع سان جيرمان.