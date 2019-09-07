رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان بالمجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان بالمجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، للحصول على خدمات المدافع البلجيكي المتألق توماس مونييه، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم (صيف 2020) وذلك في صفقة انتقال حر.

ومن الجدير بالذكر انه قد اعترف توماس مونييه، صاحب الـ 27 عاماً برغبته في مغادرة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في عدة مناسبات، وذلك بعد خروجه نهائياً من حسابات المدير الفني الألماني توماس توخيل.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي يفكر بجدية في حسم تدعيمات الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وخاصة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو 2020 من أجل تحقيق أفضل المكاسب الفنية بدون تكاليف مالية، وسيكون البلجيكي توماس مونييه لاعب النادي الباريسي أحد الأهداف ذات الأولوية بالنسبة للسيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة التي تصدر من كتالونيا، أن البلجيكي مونييه يرغب هو الأخر في الذهاب إلى البيانكونيري في حال مغادرته نادي باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري والذي وصل إليه في عام 2016 من نادي كلوب بروج البلجيكي، ولكنه لم يحصل على فرصة حقيقية خاصة مع وصول توخيل.

واختتمت موندو ديبورتيفو في تقريرها، أن مونييه ليس أول لاعب من باريس سان جيرمان يدخل حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث اهتم اليوفي أيضاً بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي كان هدفاً لجميع كبار أوروبا وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة.