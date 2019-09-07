رياضة | تركى آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة "BMW"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل الشيخ يعلن عن الفائز بسيارة "BMW" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الفائز بسيارة BMW 318i موديل ٢٠١٩.

ونشر آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بروفايل محمد سامي الفائز بالسيارة وعلق قائلا : مبروووك ... كسبت ال bmw ... تستاهل ... حيتواصلو معاك ... وان شاء الله تستلمها النهاردة يابطل ".

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وحق ألميريا فوزًا غاليًا على فريق ملقا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للدرجة الثالثة، ورفع ألميريا رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.