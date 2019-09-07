رياضة | صفقة القرن تتسبب في شقاق بغرفة ملابس برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن تتسبب في شقاق بغرفة ملابس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإنشقاقات في غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، بشأن تعاقد البارسا مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الآن الخوف من وجود انقسام في غرفة ملابس البارسا، بين المؤيدين للتوقيع مع نيمار، والمعارضين لذلك (وهم رفاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان).
ومن ثم أشارت الصحيفة إلى أنه يجب على كباتن البلاوجرانا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، اتخاذ اجراء فعال لمنع حدوث الخلافات في غرفة الملابس، التي كانت في وقت سابق متحدة، وعلاقته رائعة مع المدرب إرنيستو فالفيردي.
وبحسب ما أضافته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي برشلونة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.
وأوضحت "سبورت" أن مسؤولي النادي الكتالوني تفاوضوا مع نادي العاصمة الفرنسية، للتعاقد مع نيمار خلال انتقالات الصيف، لكن لم تحسم الصفقة بنجاح.
لكن المثير في الأمر أن هناك عدد من لاعبي البلوجرانا عرضوا المساهمة بدفع أموال ضمن صفقة نيمار، وقد كانت هذه المحاولة في إطار توضيح للإدارة بأن نيمار مرحب به في غرفة الملابس.
وألمح التقرير لأن الصفقة كانت من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال التي قدمها لاعبو برشلونة، وأن نيمار نفسه كان على استعداد نفسه لدفع 20 مليون يورو لناديه.
وعلى الرغم من ذلك فقد رأى نادي برشلونة أن مطالب إدارة باريس سان جيرمان جنونية، ولذلك لم تنجح المفاوضات بنهاية الأمر.