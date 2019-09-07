رياضة | صفقة القرن تتسبب في شقاق بغرفة ملابس برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الإنشقاقات في غرفة ملابس نادي برشلونة الإسباني، بشأن تعاقد البارسا مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الآن الخوف من وجود انقسام في غرفة ملابس البارسا، بين المؤيدين للتوقيع مع نيمار، والمعارضين لذلك (وهم رفاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان).

ومن ثم أشارت الصحيفة إلى أنه يجب على كباتن البلاوجرانا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، اتخاذ اجراء فعال لمنع حدوث الخلافات في غرفة الملابس، التي كانت في وقت سابق متحدة، وعلاقته رائعة مع المدرب إرنيستو فالفيردي.