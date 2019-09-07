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رياضة | برشلونة تسحق ريال مدريد بنتيجة 9-1 (صور وفيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسحق بنتيجة 9-1 (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق سيدات برشلونة من تحقيق فوز عريض على حساب سيدات ريال مدريد "فريق تاكون حاليًا" بنتيجة ٩-١، في مباراة التي وصل عدد الحضور الجماهير لها ٥٤١٣ مشجع.

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ومن الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد دخل عالم كرة القدم النسائية حديثاً بعد أن قرر الاستثمار من خلال أحد الفرق الصاعدة، وعلى ما يبدو المشروع بحاجة للكثير من العمل.

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وبهذه النتيجة الكبيرة يتصدر نساء برشلونة بطولة ، بعد ان حققن الفوز بالمباراة، ليحصدن بذلك 3 نقاط، بينما قبعت نساء ريال مدريد في المركز الأخير بعد تلك الخسارة المذلة.

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