رياضة | مانشستر يونايتد يصدم زيدان بعد انتهاء الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم زيدان بعد انتهاء الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لصدمة كبيرة، وذلك في شأن رغبته للتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ديفينسا سنترال"، إن مانشستر يونايتد بدأ في خطوات لتجديد عقد الفرنسي بول بوجبا، من أجل الحفاظ عليه خلال السنوات المقبلة بعد العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وكان قد طلب زيدان من إدارة فريق ريال مدريد ضرورة التعاقد مع بوجبا، بعد تراجع مستوى الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش في الفترة الأخيرة، ورحيل داني سيبايوس لفريق أرسنال على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

وحاول ريال مدريد ضم بوجبا في الميركاتو الصيفي، ولكن رفض مسئولو فريق مانشستر يونايتد بيع اللاعب بأقل من 180 مليون يورو وهو الرقم الذي شاهده الفريق الأبيض كبير للغاية.

وانتقل بوجبا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في شهر أغسطس لموسم 2016 قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو.