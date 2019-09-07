رياضة | خط هجوم برشلونة يتسبب في أزمة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خط هجوم برشلونة يتسبب في أزمة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني يشعر بكثير من القلق، بسبب نقصان عدد المهاجمين في الفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك موسم آخر سيدخله البارسا ولديه مهاجم تسعة واحد فقط، وهو الأوروجوياني لويس سورايز، مثل الموسم الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي أنطوان جريزمان يمكنه اللعب في هذا المركز (رأس حربة)، ولكن هذا استثناء في حالة الطوارئ وليس قاعدة اساسية.

ومن الجدير بالذكر ان الفحوصات الطبية، السابقة للاعب الأوروجوياني، قد أوضحت أن لويس سواريز يعاني من إصابة في "ربلة الساق اليمنى" وذلك بعدما خضع لاختبار طبي عقب مواجهة البارسا وأتلتيك بيلباو في افتتاحية الليجا.

وكان برشلونة قد فقد خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال افتتاح الفريق لمشواره بالدوري الإسباني لموسم 2019/2020 بسبب الإصابة.