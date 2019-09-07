رياضة | مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر UEFA Euro 2020 qualifying منقولة حصريًا عبر قناة beIN HD1 بمشاركة رونالدو

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مشاهدة مباراة البرتغال مع صربيا فى بث مباشر حيث يستضيف ملعب ريد ستار ستاديوم اللقاء الذى يقام فى منافسات الذهاب من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 عبر موقع كورة اون فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من المنتخبين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة التاسعة الا الربع بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة العاشرة الا الربع بالتوقيت فى السعودية.

مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر بتاريخ 07-09-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020

صربيا Vs البرتغال.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات – الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : خالد الغول .

موعد المباراة :

9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

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9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .