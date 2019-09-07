رياضة | خاص.. حقيقة استبعاد أحمد مرتضى منصور من انتخابات الزمالك

تحدث يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن صحة إستبعاد أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك من الانتخابات.



وأكد دعبس في تصريحات خاصة أن الأمر غير صحيح ولم ترسل اللجنة الأوليمبية أي خطاب إلى الزمالك في هذا الشأن ولا دخل لها بالأمر.



وتنتهي عمومية الزمالك اليوم السبت بعدما استمرت لمدة 3 أيام بداية من يوم الخميس الماضي.

وشهدت عمومية الزمالك اقبال من العديد من رموز النادي السابقين، حرص طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للنادي والتي سيتم غلق الباب بها في التاسعة مساء اليوم بعقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية.

وكان عدد كبير من الأعضاء بالنادي قد حرصوا على التواجد والمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للتصويت على الميزانية والموافقة على نجاح أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي أحمد مرتضى منصور وحمادة انور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية بالتزكية في انتخابات المجلس التكميلية.

وحرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على تفقد الخيمة التي يقام بها فعاليات الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك بصحبة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس.

وقام منصور بالاطمئنان على سير عملية التصويت والتسجيل على الميزانية والانتخابات التكميلية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء النادي المتواجدين بسير عمليه التصويت والتسجيل وتأكيدهم لرئيس الزمالك بالنظام الممتاز في عملية التصويت وتوفير سبل الراحة لهم.

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حرص النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومالك قناة الحدث اليوم على التواجد في الجمعية العمومية لنادي الزمالك للادلاء بصوته في الميزانية والانتخابات التكميلية لمجلس الإدارة الحالي، والتي ترشح لها أشرف زكي على منصب امين الصندوق والثلاثي احمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح على منصب العضوية.

وقام إسماعيل بالادلاء بصوته وسط تواجد كبير من اعضاء نادي الزمالك، في اليوم الثالث والأخير من انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وأعرب إسماعيل عن سعادته البالغة بالمظهر العام للجمعية العمومية للنادي، في ظل توفير الراحة الكاملة للعضو في عملية الدخول والخروج من الخيمة، والتسجيل والتصويت على جدول الأعمال.

وأضاف إسماعيل: بالرغم من درجة الحرارة المرتفعة اليوم، فإن هناك أعدادا كبيرة من اعضاء نادي الزمالك في الجميعة العمومية، وهذا يدل على ثقتهم الكبيرة في مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وتابع مالك قناة الحدث اليوم: الجميع يرى التحول الكبير في النادي على مستوى الأنشطة والانشاءات، لذلك هناك حرص كبير من الأعضاء على المشاركة في عمومية الزمالك.