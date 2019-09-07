رياضة | نيمار يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية، اليوم السبت، عن بعض الأمور الخاصة بمستقبل محمد صلاح مع ناديه ليفربول الانجليزي وذلك بعد أيام قليلة من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن محمد صلاح يقترب من مغادرة ليفربول في الصيف المقبل وبذلك وجهته القادمة قد نكون ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس الإيطالي.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 74 هدفاً في 110 مباراة منذ انضمامه للفريق في صفقة كلقت خزينة النادي الانجليزي مبلغ 37 مليون يورو، قادماً في عام 2017 من روما.

وكان موسم صلاح الأول (2017/2018) مع ليفربول مثير للاهتمام حيثُ سجل 44 هدفًا في 52 مباراة وحطم بعض الأرقام القياسية المسجلة باسم أساطير الريدز سابقاً.

Advertisements

- فشل نقل نيمار يقرب صلاح من عملاقي إسبانيا!

وأكدت صحيفة "دون بالون" أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة مهتمين جداً بالتعاقد مع صلاح حال كرر الرحيل ويمكن أن يتسبب اللاعب في اشتعال حرب جديدة بين الناديين بعد فشل التوقيع مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد توقعت أن تختلف اهتمامات الأندية في الصيف المقبل خاصةً أن نادي ريال مدريد لديه أولوية التعاقد مع كيليان مبابي وبذلك لن يدخل في صفقة نيمار خاصةً أن المنافسة مع برشلونة ستكون على "مبابي".

وتحدثت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية في تقريرها، أمس الجمعة أن نادي ريال مدريد يضع محمد صلاح كخيار ثانٍ بعد مبابي واللاعب المصري يشعر بالغضب في ليفربول ويتجه للمغادرة الصيف المقبل.