اونلاين | يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميد بث مباشر ON SPORT رابط ماتش بيراميدز والزمالك PLUS NWE جودة متعددة

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تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بث مباشر رابط اون سبورت yalla plus

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي- أشرف بنشرقي- محمود “شيكابالا”- محمد أوناجم. خط الهجوم: عمر السعيد. Advertisements

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر kora live

حارس المرمى: أحمد الشناوي الدفاع: محمد حمدي - أحمد منصور - علي جبر - رجب بكار وسط الملعب: إسلام عيسى - نبيل عماد - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن الهجوم: أحمد علي

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