اونلاين | رابط yalla shoot: يلا شوت plus بث مباشر البرتغال ضد صربيا اليوم – مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر now

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يتواجد منتخب البرتغال في مجموعة تضم، أوكرانيا (10 نقاط)، لوكسمبرج (4 نقاط)، صربيا (4 نقاط)، وليتوانيا (نقطة واحدة).

ميعاد ماتش البرتغال وصربيا:

تنطلق المباراة عند وصول عقارب الساعة التاسعة سوى ربع عشيةًا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، العاشرة إلا 1/4 بحسب ميقات السعودية.

القناة الناقلة لماتش البرتغال وصربيا:

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تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD2.

معلق ماتش البرتغال وصربيا:

يعلق على الماتش خالد الغول.

يقال أن المنتخب البرتغالي دخَل مباراتين في التصفيات و لديه نقطتين في الترتيب الرابع، ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث بأربع نقاط حققهم من ثلاث مباريات خاضها.

بث مباشر البرتغال ضد صربيا