اونلاين | كورة لايف NEW مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر plus goal كورة جول رابط ماتش البرتغال جودة متعددة

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يلا شوت bein live مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

تنقل مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر عبر قناة Bein SPORT HD بصوت المعلق خالد الغول، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

بدأ المنتخب البرتغالي تصفيات كأس أوروبا 2020 بداية سيئة، إذ يعتمد التانجو أبطال القارة العجوز على نجومه لحصد الثلاث نقاط الهامة عندما ينزلون ضيوفاً على صربيا.

ويتواجد منتخب البرتغال بالمركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين، بينما تحمل صربيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من من فوز وتعادل.

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تشكيل منتخب البرتغال المتوقع ضد صربيا | 4-3-3

روي باتريسيو

رافاييل جيريرو – روبن دياس – جوزيه فونتي – نيلسون سيميدو

ويليام كارفاليو – روبن نيفيس – برونو ميجيل فيرنانديز

برناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – جواو فيليكس