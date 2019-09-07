اونلاين | رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة مصر ضد السعودية بث مباشر كورة لايف COOL KORA رابط ماتش مصر PLUS اون سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة مصر ضد السعودية بث مباشر كورة لايف COOL KORA رابط ماتش مصر PLUS اون سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب المصري الأولمبي تجربة ودية جديدة فى الثامنة مساء اليوم السبت ضد نظيره المنتخب السعودي وديا على ملعب إستاد السويس ضمن برنامج إعداد أوليمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لمتابعينا الكرام بعمل بث حي ومباشر للمباراة.

كورة ستار مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر kora star:

يسعى شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر للاستفادة بشكل كبير من مواجهة منتخب مصر الأوليمبي نظيره السعودية إلى الإطمئنان خلال اللقاء الودى على جميع العناصر وجاهزيتها من النواحي الفنية والبدنية، ويدير مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية وديا الحكم الدولي أحمد الغندور ويعاونه كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".

Advertisements

قائمة منتخب مصر:

واستدعى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي لمواجهة السهودية وديا قائمة ضمت كل من: فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير وفى الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي وبخط الوسط والأطراف: محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام وفى الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي وفى خط الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش.

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة:

وتنطلق مباراة المنتخب المصري الأولمبي ضد نظيره السعودي في الثامنة مساء اليوم، وتنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" والتي حصلت على حقوق بث المباراة واسندت مهمة التعليق إلى مؤمن حسن فى الأستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف حازم إمام وعبد الظاهر السقا ووليد صلاح الدين للتحليل، وستكون مباراة اليوم هامة للمدرب شوقي غريب لتحديد أسلحته الاساسية في الفترة المقبلة.