شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يقود إنجلترا لسحق بلغاريا برباعية نظيفة في تصفيات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين ثلاثة أهداف «هاتريك» وصنع الهدف الرابع، خلال فوز منتخب «الأسود الثلاثة» على نظيره البلغاري بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات المجموعة الأولى بتصفيات يورو 2020 على استاد ويمبلي، مساء اليوم السبت.

وافتتح هاري كين التسجيل بعد 24 دقيقة، ونفذ ركلتي جزاء بنجاح في الشوط الثاني، كما صنع هدفا لرحيم سترلينج.

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وهذه هي الثلاثية الثانية لـ«كين» مع إنجلترا بعدما أحرز ثلاثة أهداف في مرمى بنما بكأس العالم في العام الماضي ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 40 مباراة، من بينها ثمانية أهداف من ركلات جزاء.

وأحرز منتخب «الأسود الثلاثة» 14 هدفا في أولى ثلاث مباريات بالمجموعة الأولى ويتصدر الترتيب بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على كوسوفو التي تغلبت 2-1 على التشيك في وقت سابق، السبت.

وتستضيف إنجلترا منافستها كوسوفو لأول مرة، الثلاثاء المقبل، إذ سيقترب بها الفوز من ضمان التأهل إلى نهائيات البطولة التي تختتم على أرضها.