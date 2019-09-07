شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يهزم دبا الحصن الإماراتي بثنائية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري .
وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى .
وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .
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