شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يهزم دبا الحصن الإماراتي بثنائية ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز طلائع الجيش فوزا علي نظيره دبا الحصن الاماراتي بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد. سجل هدفي الطلائع كريم ممدوح واسلام سري . Advertisements وفاز الطلائع فى أخر مبارياته الودية على أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما عصر الاربعاء الماضى . وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبى فريقه راحة من المران يومى الأحد والاثنين عقب مواجهة فريق دبا الحصن الإماراتى ودياً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الثلاثاء المقبل .

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