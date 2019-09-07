شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول.. المنتخب الأولمبى يتفوق على نظيره السعودى 3-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهى الشوط الأول بين المنتخب الأولمبى ونظيره السعودى بنتيجة 3 / 1 فى المباراة المقامة بينهما على ستاد السويس فى اللقاء الودى المقرر بينهما استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 المقرر إقامتها بمصر.

أحرز أهداف المنتخب طاهر محمد طاهر ورمضان صبحى من ضربتى جزاء ، وأضاف أحمد أبو الفتوح الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 25 ، وفى الدقيقة 30 استطاع المنتخب السعودى تقليص النتيجة بإحراز الهدف الأول من رأسة لعبدالإله العامرى .

تقدم المنتخب بالهدف الاول عن طريق طاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، بعدما تخطى رمضان صبحى بالكرة داخل منطقة الجزاء ليعترضه أحد مدافعى المنتخب السعودى فى الدقيقة الثانية ، يطلق على أثرها أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا عن ضربة جزاء للفراعنة يتصدى لها طاهر محمد طاهر ويسكنها فى الشباك بكل قوة .

وفى الدقيقة 12 يحرز رمضان صبحى الهدف الثانى من ضربة جزاء أيضا احتسبها الغندور لصالح أحمد أبوالفتوح ظهير أيسر المنتخب الذى تعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء .

وفى الدقيقة 25 ومن كرة جميلة استلم احمد أبو الفتوح كرة من خارج منطقة الجزاء سددها قوية تسكن مرمى المنتخب السعودى ، قبل أن يسجل المنتخب السعودى هدف تقليص الفارق فى الدقيقة 30 من رأسية متقنة لعبدالإله العامرى .

Advertisements

وبدأ المنتخب الأولمبى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : عمر رضوان

الدفاع : اكرم توفيق – محمود مرعى – أسامة جلال – محمود الجزار - أحمد فتوح

الوسط : عمار حمدى – طاهر محمد طاهر – رمضان صبحى

الهجوم : احمد ياسر – صلاح محسن