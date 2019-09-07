شكرا لقرائتكم عبد الحميد يكشف ميزة ديسابر عن ميتشو قبل نهائي الكأس وأمل الزمالك للتفوق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلى الأسبق على صعوبة مباراة الفريق الأبيض وبيراميدز المقرر لها غدا الأحد على ملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.

وقال عبد الحميد فى تصريحات لـ "الخليج 365" إن فريقى الزمالك وبيراميدز يمتلكون نجوما كبارا، موضحا أن كل ناد دعم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشاد عبد الحميد، بالفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز مؤكدا أنه مدرب فاهم ويمتلك فكر عالى وتدريبه للإسماعيلى سابقا ساعده فى تخطى عقبة الأهلى فضلا عن أنه احترم الخصم.

طالب عبد الحميد، ميتشو المدير الفنى للزمالك بضرورة اللعب المتوازن خاصة أن بيراميدز يلعب على الهجمة المرتدة وينفذها يالشكل الأمثل محذرا الأبيض من التسرع فى إنهاء الهجمات.

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أكد عبد الحميد، أن مصطفى محمد يعد ورقة رابحة للجهاز الفنى للزمالك فى الخط الأمامى واصفا اللاعب بصاروخ المهاجمين مشيدا بإمكانياته البدنية القوية واستغلاله أنصاف الفرص.

أشار عبد الحميد، إلى الضغط العصبى الذى يعانى منه ميتشو بسبب وجوده على رأس القيادة الفنية للزمالك بعكس "ديسابر" مطالبا المدرب بإيقاف خطورة عبد الله السعيد وإيريك تراورى.

وأكمل جمال عبد لحميد : "إذا لم يحصل ميتشو على كأس مصر ستأثر معنويا عليه طول الموسم".