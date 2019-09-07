شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. رضا البلتاجي مراقبا لنهائي كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين رضا البلتاجى مراقبا للحكام في مباراة نهائي كأس مصر التى تقام غدًا باستاد برج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وكانت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، استقرت على طاقم حكام رومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو لإدارة نهائى كأس مصر. طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من: ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة Advertisements ــ إدريان رادو حكم مساعد أول - ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني ــ مارشال بيرسان حكما رابعا

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