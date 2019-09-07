شكرا لقرائتكم أمير عزمي: من يملك وسط الملعب يحسم الكأس.. والزمالك الأقرب للقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أمير عزمي أن مباراة نهائي كأس مصر التي ستجمع الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء غدا الأحد على ملعب برج العرب ستكون صعبة للغاية.

أوضح عزمي أن موقف المديرين الفنيين للزمالك بقيادة الصربي ميتشو وبيراميدز الفرنسي سباستيان ديسابر متشابه وأسلوب لعبهما يعتمد علي الجماعية ، مشيراً إلى أنه من يحسن السيطرة على منطقة وسط الملعب ويكون دفاعه متماسك هو الفريق الذي ستكون كفته أرجج خلال أحداث المباراة.

شدد على أن الزمالك ستكون فرصه أفضل لوجود الجماهير التي ستكون حافز وعامل إيجابي له، بخلاف خبرات الزمالك في بطولة الكأس ودوافع لاعبيه، كاشفا في الوقت نفسه أن بيراميدز فريق قوي ولديه أوراق رابحة كثيرة.

وعن الأوراق الرابحة في صفوف الفريقين، أكد عزمي أن في بيراميدز يوجد ايريك تراوري وجون أنطوي وعمر جابر وعبد الله السعيد، بينما في الزمالك يوجد كلا من فرجاني ساسي وطارق حامد وشيكابالا وحمدي النقاز وعبد الله جمعة.

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أردف أن قوة الزمالك تتمثل في أطرافه، بينما تتمثل قوة بيراميدز في خطه الأمامي ، وأرى أن الزمالك كفته أرجح وأدائه جيد ولديه مجموعة متماسكة.

توقع مدرب الزمالك السابق أن تصل مباراة نهائي الكأس إلى الأشواط الإضافية بسبب صعوبتها نظرا لقوة وطموح الفريقين ولكنني أتمناها للزمالك.