شكرا لقرائتكم أهلي جدة يكسب ودية ضمك بهدفي بصاص ودجانيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب أهلي جدة على ضيفه ضمك بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جمعت الفريقين يوم السبت استعداداً لعودة منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل مصطفى بصاص ودجانيني تافاريس هدفي الأهلي على مدار الشوطين، فيما دفع برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق باللاعب البرازيلي لوكاس ليما أساسياً بعد انتقاله من نانت الفرنسي. وحقق أهلي جدة 4 نقاط في الدوري بتعادل مع العدالة وفوز على الاتفاق، فيما خسر ضمك أمام النصر والعدالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يكسب ودية ضمك بهدفي بصاص ودجانيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.