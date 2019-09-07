شكرا لقرائتكم الأخضر يغادر إلى المنامة استعداداً لمواجهة اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختتم المنتخب السعودي معسكره في الدمام يوم السبت، وسيغادر إلى البحرين الأحد استعداداً للقاء اليمن في التصفيات التأهيلية لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأخضر إلى المنامة ظهر يوم الأحد، على أن يواجه نظيره اليمني على استاد البحرين الدولي يوم الثلاثاء المقبل، وستكون المواجهة هي الرسمية الأولى للمنتخب تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينار.
وكان الأخضر لعب مباراة ودية أمام مالي يوم الخميس انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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